Медведев отметил важность прямой господдержки малого и среднего бизнеса

Дмитрий Медведев. МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Низкой инфляции, налоговых стимулов и снижения административной нагрузки недостаточно для развития малого и среднего бизнеса, необходимы меры прямой господдержки. Об этом заявил на итоговой коллегии Минэкономразвития премьер-министр России

"Планировать бизнес стало несколько легче некоторое время назад именно в силу той макроэкономики, которую мы в настоящий момент имеем: низкая инфляция, а значит более доступные кредиты, налоговые послабления, снижение административной нагрузки — все это, конечно, предпринимателям помогает. Но и этого еще недостаточно. Очевидно, что нужны и механизмы, связанные с прямой государственной поддержкой, в частности, по малому и среднему бизнесу", — сказал Медведев.