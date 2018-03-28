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Медведев отметил важность прямой господдержки малого и среднего бизнеса
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Медведев отметил важность прямой господдержки малого и среднего бизнеса 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Низкой инфляции, налоговых стимулов и снижения административной нагрузки недостаточно для развития малого и среднего бизнеса, необходимы меры прямой господдержки. Об этом заявил на итоговой коллегии Минэкономразвития премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Планировать бизнес стало несколько легче некоторое время назад именно в силу той макроэкономики, которую мы в настоящий момент имеем: низкая инфляция, а значит более доступные кредиты, налоговые послабления, снижение административной нагрузки — все это, конечно, предпринимателям помогает. Но и этого еще недостаточно. Очевидно, что нужны и механизмы, связанные с прямой государственной поддержкой, в частности, по малому и среднему бизнесу", — сказал Медведев.
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