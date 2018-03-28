Ещё
Правительство 11 апреля отчитается перед ГД о работе за все последние шесть лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Правительство 11 апреля отчитается перед ГД о работе за все последние шесть лет 

Прайм 54 минуты назад
Правительство РФ 11 апреля отчитается перед Госдумой о работе не только за 2017 год, но и за все шесть лет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Весной правительство традиционно подводит итоги. Вчера была коллегия Минфина, ну а совсем скоро, уже в начале апреля, 11 апреля, предполагается отчет правительства в Государственной думе, причем этот отчет в известной степени особенный, потому что это не только отчет за 2017 год, но и в известной степени он также подводит итоги нашей работы за истекшие шесть лет практически", — сказал Медведев, выступая на коллегии Минэкономразвития.
Прайм: последние новости
ЕС увеличил объем импорта газа в 2017 г на 10%, заплатив за него около 75 млрд евро Ряд стран ОПЕК+ предлагают продлить венскую сделку на 6 месяцев Глава ВТО: "Торговая война" США и КНР серьезно отразится на экономике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово409
Названо окончательное число погибших в Кемерово470
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово135
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1075
Умер Виктор Калашников10
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика Европа
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение