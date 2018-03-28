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Медведев сообщил о важности прямой господдержки малого и среднего бизнеса
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Медведев сообщил о важности прямой господдержки малого и среднего бизнеса 

Газета.Ru 25 минут назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходима прямая господдержка малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Он отметил, что планировать бизнес стало несколько легче в силу низкой инфляции, более доступных кредитов, налоговых послаблений и снижении административной нагрузки.
"Но и этого еще недостаточно. Очевидно, что нужны и механизмы, связанные с прямой государственной поддержкой, в частности, по малому и среднему бизнесу", — сказал Медведев на итоговой коллегии Минэкономразвития.
Ранее сообщалось, что власти решили освободить малый бизнес от госпошлины за электронную регистрацию.
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