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Новым вице-премьером Ставропольского края назначили налоговика
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Новым вице-премьером Ставропольского края назначили налоговика 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назначил новым заместителем председателя регионального правительства Николая Афанасова, который ранее занимал пост замглавы краевого управления Федеральной налоговой службы по краю.
В сферу полномочий нового зампреда будут входить вопросы реализации государственной политики в области анализа, прогнозирования и стратегического планирования экономического развития региона, сообщается на сайте губернатора края.
27 марта заместитель председателя правительства Ставрополья Андрей Мурга, курировавший экономический блок, подал в отставку по собственному желанию.
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