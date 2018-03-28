Новым вице-премьером Ставропольского края назначили налоговика 

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назначил новым заместителем председателя регионального правительства Николая Афанасова, который ранее занимал пост замглавы краевого управления Федеральной налоговой службы по краю.
В сферу полномочий нового зампреда будут входить вопросы реализации государственной политики в области анализа, прогнозирования и стратегического планирования экономического развития региона, сообщается на сайте губернатора края.
27 марта заместитель председателя правительства Ставрополья Андрей Мурга, курировавший экономический блок, подал в отставку по собственному желанию.