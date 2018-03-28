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Правительство Орловской области заявило об улучшении инвестиционного климата
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Правительство Орловской области заявило об улучшении инвестиционного климата 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В минувшем году в Орловской области организовано внедрение 12 целевых моделей улучшения инвестиционного климата, сообщает пресс-служба правительства региона.
Это комплекс факторов обеспечения улучшения инвестиционного климата по приоритетным направлениям. Среднее значение выполнения показателей по целевым моделям составило 93% и превысило общероссийский показатель, который составил 92%.
В пресс-службе уточнили, что на 100% выполнены целевые модели, которые входят в Региональный инвестиционный стандарт, модели присоединения к сетям и модель по регистрации права собственности.
По итогам внедрения была усовершенствована нормативно-правовая база, обновлены возможности прямого обращения инвесторов к органам власти и модернизирован инвестиционный портал.
Стоит отметить, что депутаты облсовета на очередном заседании профильного комитета оценили инвестиционную деятельность правительства на «двойку».
Много нареканий вызвал отчёт руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергея Филатова. Чиновник не смог ответить на вопросы о реализации конкретных инвестпроектов в регионе за последние два года, о перспективах повышения инвестиционной привлекательности Орловской области.
По мнению депутатов, отчёт носил декларативный характер. Работа департамента по инвестиционной деятельности была признана неудовлетворительной.
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