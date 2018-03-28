Эксперт рассказал студентам о будущем мирового нефтяного рынка 

В марте в Губкинском университете состоялась открытая лекция заместителя генерального директора по науке Института энергетической стратегии, директора экспертно-консультационного центра «Мировая энергетика» Алексея Громова.
В рамках лекции «Будущее мирового нефтяного рынка» Алексей Громов уделил особое внимание стратегическим ориентирам России в мировой торговле нефтью. Специалист рассказал о факторах стабилизации мирового нефтяного рынка и влиянии нефтяного рынка США на мировую энергетику.
В качестве итогов спикер выделили основные среднесрочные и долгосрочные перспективы развития мирового нефтяного рынка.
Приняв участие в дискуссии по завершении лекции, слушатели смогли задать интересующие их вопросы.