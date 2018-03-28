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«Камаз» построит новый терминал в аэропорту Бегишево в Набережных Челнах
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«Камаз» построит новый терминал в аэропорту Бегишево в Набережных Челнах 

Прайм 1 час назад
"Камаз" намерен инвестировать в строительство нового терминала аэропорта Бегишево в Набережных Челнах, заявил генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин, выступая на коллегии Минэкономразвития.
"Это и непрофильный для нас бизнес, но мы сейчас планируем строительство нового терминала, потому что дальнейший рост сектора международных перевозок без этого невозможен", — сказал Когогин.
Он отметил, что компания инвестировала в реконструкцию аэропорта в предыдущие годы, в результате этот региональный аэропорт оказался самым быстроразвивающимся в России. Когогин сообщил, что пассажиропоток в Бегишево вырос за последние годы на 60% и, по его словам, «оттянул» часть пассажиропотока у московских аэропортов, в том числе на международных направлениях.
"Это немаленькие инвестиции, но мы рассчитали финмодель, она в принципе позволяет за 5-6 лет построить нормальный бизнес и проинвестирвоать в это направление", — заявил Когогин.
Министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя слова Когогина, отметил, что общий пассажиропоток внутри страны за последние 4-5 лет тоже вырос на 60%. «То есть создание новой инфраструктуры — это не деление одного пирога, это увеличение пирога, создание новых возможностей», — сказал министр.
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