«Камаз» построит новый терминал в аэропорту Бегишево в Набережных Челнах

"Камаз" намерен инвестировать в строительство нового терминала аэропорта Бегишево в Набережных Челнах, заявил генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин , выступая на коллегии Минэкономразвития

"Это и непрофильный для нас бизнес, но мы сейчас планируем строительство нового терминала, потому что дальнейший рост сектора международных перевозок без этого невозможен", — сказал Когогин.

Он отметил, что компания инвестировала в реконструкцию аэропорта в предыдущие годы, в результате этот региональный аэропорт оказался самым быстроразвивающимся в России . Когогин сообщил, что пассажиропоток в Бегишево вырос за последние годы на 60% и, по его словам, «оттянул» часть пассажиропотока у московских аэропортов, в том числе на международных направлениях.

"Это немаленькие инвестиции, но мы рассчитали финмодель, она в принципе позволяет за 5-6 лет построить нормальный бизнес и проинвестирвоать в это направление", — заявил Когогин.