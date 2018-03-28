Голикова призывает использовать вместо прожиточного минимума показатель потребительского бюджета граждан

Адресная система социальной защиты должна базироваться не на показателе прожиточного минимума, а на показателе потребительского бюджета. Об этом, как пишет

Таким образом, граждан с доходами ниже прожиточного минимума можно объявить не нуждающимися в социальной помощи, если в их семьях имеется сверхнормативная собственность.

Ликвидация прожиточного минимума поможет властям сэкономить за счет отказа от выплаты пенсий и пособий, например, тем, чьи родственники имеют автомобиль или держат домашний скот — кроликов, кур или лошадей.

Дополнительные расходы бюджета за шесть лет на стратегические задачи Татьяна Голикова оценила в 8 трлн рублей.

"Это очень сложный переход, и осуществить такой переход тоже очень сложно. Но нам кажется, что переход к минимальному потребительскому бюджету — это все-таки залог победы над бедностью в нашей стране", — сказала Голикова.

При этом около 14% населения РФ официально признаются бедными, то есть их доходы меньше прожиточного минимума. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до уровня прожиточного минимума и составит 11 163 рублей. Это, как ожидается, повысит доходы более чем у 3 млн человек, но кардинально ситуацию не изменит, ведь общее количество неимущих составляет около 20 млн человек.

Напомним, президент Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что ключевая задача руководства России на ближайшие шесть лет — снижение уровня бедности в стране как минимум вдвое.

Сотрудники бывшего министра финансов предлагали лишать социальной помощи тех россиян, у которых есть загородный домик, козы или кролики. Из числа нуждающихся предлагалось исключить и тех, чьи домочадцы владеют двумя и более легковыми или коммерческими автомобилями или одним автомобиль не старше двух лет. Еще одним критерием исключения из числа нуждаемости называли наличие маломерных судов и даже гидроциклов.

Для лишения выплат граждан проживающих в сельской местности, предлагаются другие критерии. Бедными, по их логике, нельзя будет считать и тех, у кого в хозяйстве 20 овец, или 6 свиней, или 1 лошадь, или 40 кроликов, или 50 кур, или 20 пчелиных семей. Коэффициенты эквивалентности по более экзотичным видам домашнего скота (северных оленей, ослов и верблюдов) предлагали устанавливать в органах соцзащиты населения субъектов РФ.