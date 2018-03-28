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Голикова призывает использовать вместо прожиточного минимума показатель потребительского бюджета граждан
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Голикова призывает использовать вместо прожиточного минимума показатель потребительского бюджета граждан 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Адресная система социальной защиты должна базироваться не на показателе прожиточного минимума, а на показателе потребительского бюджета. Об этом, как пишет
"Независимая газета", заявила на коллегии Минфина председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.
Таким образом, граждан с доходами ниже прожиточного минимума можно объявить не нуждающимися в социальной помощи, если в их семьях имеется сверхнормативная собственность.
Ликвидация прожиточного минимума поможет властям сэкономить за счет отказа от выплаты пенсий и пособий, например, тем, чьи родственники имеют автомобиль или держат домашний скот — кроликов, кур или лошадей.
Дополнительные расходы бюджета за шесть лет на стратегические задачи Татьяна Голикова оценила в 8 трлн рублей.
"Это очень сложный переход, и осуществить такой переход тоже очень сложно. Но нам кажется, что переход к минимальному потребительскому бюджету — это все-таки залог победы над бедностью в нашей стране", — сказала Голикова.
При этом около 14% населения РФ официально признаются бедными, то есть их доходы меньше прожиточного минимума. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до уровня прожиточного минимума и составит 11 163 рублей. Это, как ожидается, повысит доходы более чем у 3 млн человек, но кардинально ситуацию не изменит, ведь общее количество неимущих составляет около 20 млн человек.
Напомним, президент Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что ключевая задача руководства России на ближайшие шесть лет — снижение уровня бедности в стране как минимум вдвое.
Ранее о планах отказа от прожиточного минимума уже говорили в Комитете гражданских инициатив и Центре стратегического развития, возглавляемых Алексеем Кудриным.
Сотрудники бывшего министра финансов предлагали лишать социальной помощи тех россиян, у которых есть загородный домик, козы или кролики. Из числа нуждающихся предлагалось исключить и тех, чьи домочадцы владеют двумя и более легковыми или коммерческими автомобилями или одним автомобиль не старше двух лет. Еще одним критерием исключения из числа нуждаемости называли наличие маломерных судов и даже гидроциклов.
Для лишения выплат граждан проживающих в сельской местности, предлагаются другие критерии. Бедными, по их логике, нельзя будет считать и тех, у кого в хозяйстве 20 овец, или 6 свиней, или 1 лошадь, или 40 кроликов, или 50 кур, или 20 пчелиных семей. Коэффициенты эквивалентности по более экзотичным видам домашнего скота (северных оленей, ослов и верблюдов) предлагали устанавливать в органах соцзащиты населения субъектов РФ.
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