Рабочая группа по развитию проекта «Бюджет для граждан» обсудила основные направления развития в 2018 году

На нем были представлены новые предложения Минфина России , субъектов Российской Федерации и экспертного сообщества по основным направлениям развития проекта в 2018 году, практикам инициативного бюджетирования и методике составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных.

В том числе были поддержаны и предложения Москвы — использовать площадку рабочей группы и ресурс видеоконференций с регионами для обмена успешным опытом в сфере открытости общественных финансов.

Отдельный акцент был сделан на необходимости анализа рейтинга открытости бюджета, проводимого Международным бюджетным партнерством в 2017 году.

С 2018 года в состав рабочей группы по развитию проекта «Бюджет для граждан» вошел заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы Григорий Грантович Лалаев.

На заседании 26 марта был утвержден новый перечень номинаций федерального конкурса «Бюджет для граждан», в том числе «Бюджет в стихах», «Бюджетный квест», «Лучшее event-мероприятие по проекту „Бюджет для граждан“, „Бюджет для бизнеса“.

Кроме того, с 2018 года каждое юридическое лицо, в том числе финансовый орган субъекта РФ, впервые сможет участвовать в нескольких номинациях конкурса.

Заседание Рабочей группы прошло под председательством директора Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в финансовом секторе Министерства финансов Российской Федерации Сергея Владимировича Романова

От Департамента финансов Москвы в заседании принимала участие начальник отдела экономического анализа и обеспечения открытости бюджета Елена Евгеньевна Зюнина.