Меры Минфина по повышению прозрачности госконтрактов сочли недостаточными

Исполнителей государственных контрактов обяжут раскрывать себестоимость соглашений. Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов , речь идет о крупных закупках, в частности, в сфере строительства. Планируется, что с 2019 года Федеральное казначейство будет обеспечивать контроль за такими расходами в рамках казначейского сопровождения, а отдельные проверки начнет проводить уже в этом году.

В эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отметил, что к предложению ведомства нужно добавить также независимый аудит оценки себестоимости и персональную ответственность лиц, подписывающих госконтракты.

НАК разъяснили пользу единого реестра коррупционеров « Минфин пытается внести дополнительный фактор для повышения финансовой дисциплины. Это очень правильно. Но к этому дополнительному фактору необходимо вводить еще персональную ответственность тех лиц, которые будут подписывать контракт, включая руководителей, которые будут давать эту оценку. После этого оценку нужно подвергать независимому аудиту. Тогда мы будем не бегать по результатам и через уголовные дела пытаться вернуть деньги, которые уже украдены, а с самого начала будем контролировать деньги, которые должна потратить компания. Если будет просто обоснование контракта, то все равно писать цифры, которые захотят», — считает эксперт.

По словам главы НАК, переоценка стоимости госконтрактов сегодня особенно характера для IT-сферы, где «завышение может составлять до 60 процентов».

«Если чиновники вместе с коммерсантами задумали закупить оборудование на 4 млрд рублей, они сделают это, используя западные «прокладки». Используется какая-то компания в офшорной зоне, которая получила статус дистрибьютора, и вторая компания где-то в России. В результате мы получаем увеличение контракта на 40-60 процентов», — пояснил Кабанов.

Оценка себестоимости позволит также решить проблему с недооценкой контрактов, которая существует, например, в дорожном строительстве. «Мы считаем, денег не хватает и приходится добавлять еще», — добавил собеседник НСН.