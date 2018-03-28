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Ямал выполняет майские указы опережающими темпами
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ямал выполняет майские указы опережающими темпами 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, доля инвестиций во внутреннем региональном продукте на Ямале больше чем в полтора раза превышает определенное указом целевое значение.
«Ямал впереди и по показателям снижения младенческой смертности, смертности от туберкулёза, в ходе ДТП и от новообразований и болезней системы кровообращения. Также перевыполнен план по получению ямальцами государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Почти 87 процентов из тех, кто использует услуги, предпочитает именно такой способ, при целевом значении показателя в 70 процентов», — отмечают в пресс-службе губернатора.
Кроме того, запланированное на 2017 год повышение оплаты труда бюджетникам выполнено в полном объеме. Установленные указами финальные уровни заработной платы должны быть достигнуты в 2018 году.
Как ранее писал «ФедералПресс», на Ямале средняя зарплата врачей достигла 130 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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