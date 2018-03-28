Ещё
Будущее медицинского страхования обсуждают профессионалы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Будущее медицинского страхования обсуждают профессионалы 

Доктис 1 час назад
Во Всероссийском союзе медицинских страховщиков выступили с заявлением, что отечественную систему нужно совершенствовать постепенно. Глобальные изменения могут нанести ей существенный вред.
В последнее время эксперты все чаще спорят о том, какой должна быть система обязательного медицинского страхования в стране и нужна ли она вообще. Возможно, стоит вернуться к системе государственного финансирования медицины. Как отмечает глава Союза страховщиков Игорь Юргенс, очень часто на эту тему высказываются люди с громкими именами, уважаемые в экспертном сообществе: «Но мнения эти часто диаметрально противоположные: от полного перехода системы ОМС на коммерческие рельсы до возврата к той модели, которая когда-то была в СССР, когда вся медицинская помощь оплачивалась централизованно из бюджета».
Многие из тех, кто высказывается по этой теме, предлагают до основания разрушить то, что есть сейчас. «Однако мы считаем, что резкие перемены в этой области не нужны. Система должна развиваться постепенно и последовательно — только тогда мы сможем нарастить объемы вложений в государственную систему здравоохранения и улучшить качество оказания медпомощи. То есть, добиться целей, поставленных государством», — отмечает господин Юргенс.
В основе системы, подчеркивает Юргенс, должны остаться страховые медицинские компании, а роль страховых представителей, институт которых в стране был введен недавно, должна постепенно повышаться.
Читайте также:
Оплату медицинских услуг хотят компенсировать из ОМС
Доктис: последние новости
Программа маркировки лекарств идет полным ходом Полис ОМС теперь можно оформить онлайн Российским мужчинам и детям надо менять образ жизни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово409
Названо окончательное число погибших в Кемерово470
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово135
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1075
Умер Виктор Калашников10
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика Европа
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение