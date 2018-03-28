Будущее медицинского страхования обсуждают профессионалы

Во Всероссийском союзе медицинских страховщиков выступили с заявлением, что отечественную систему нужно совершенствовать постепенно. Глобальные изменения могут нанести ей существенный вред.

В последнее время эксперты все чаще спорят о том, какой должна быть система обязательного медицинского страхования в стране и нужна ли она вообще. Возможно, стоит вернуться к системе государственного финансирования медицины. Как отмечает глава Союза страховщиков Игорь Юргенс , очень часто на эту тему высказываются люди с громкими именами, уважаемые в экспертном сообществе: «Но мнения эти часто диаметрально противоположные: от полного перехода системы ОМС на коммерческие рельсы до возврата к той модели, которая когда-то была в СССР, когда вся медицинская помощь оплачивалась централизованно из бюджета».

Многие из тех, кто высказывается по этой теме, предлагают до основания разрушить то, что есть сейчас. «Однако мы считаем, что резкие перемены в этой области не нужны. Система должна развиваться постепенно и последовательно — только тогда мы сможем нарастить объемы вложений в государственную систему здравоохранения и улучшить качество оказания медпомощи. То есть, добиться целей, поставленных государством», — отмечает господин Юргенс.

В основе системы, подчеркивает Юргенс, должны остаться страховые медицинские компании, а роль страховых представителей, институт которых в стране был введен недавно, должна постепенно повышаться.

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