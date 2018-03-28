Рост цен на лекарства в 10 с лишним раз обгоняет инфляцию

Рост цен на лекарства в 10 раз превышает скорость инфляции в США , как показало новое исследование. В среднем, стоимость лекарственных препаратов в Америке увеличивается на 12% каждый год. В Америке опубликованы результаты исследования стоимости рецептурных лекарственных препаратов, которое показало, что цены на продукцию наиболее популярных фармацевтических брендов приблизительно в 10 раз обгоняют скорость инфляции. Почти каждое третье лекарство из 20 самых часто выписываемых в США для пожилых людей, в период с 2012 по 2017 годы увеличилось в стоимости более чем на 100%. Самым значительным был скачок стоимости препарата нитростат, предназначенного для лечения болей в груди. В 2012 году одна таблетка обходилась в 20 центов, а в 2017 — в $1,14. Таким образом рост составил ошеломительные 477%. Законодатели от Демократической партии активно продвигают политику, которая позволяла бы страховому гиганту в области медицины государственной компании Medicare обсуждать с фармацевтами цены на лекарства, что могло бы сэкономить правительству миллиарды долларов. Однако республиканцы преимущественно против этого предложения, хотя президент Трамп недавно заявил, что одной из основных целей его администрации является уменьшение цен на лекарства. Однако статистика показывает, что стоимость лекарственных препаратов в США растет такими темпами, которые не наблюдаются в других развитых странах.

"Вы можете себе представить, чтобы в автосалоне прошлогодняя модель автомобиля продавалась бы с 20-процентной накруткой, а еще через год она подорожала бы вновь на 20%, — говорят авторы исследования. — Для нас это просто абсурд, но именно это и происходит на рынке рецептурных лекарств, где стоимость абсолютно идентичных препаратов растет с космической скоростью". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)