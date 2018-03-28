Президент Беларуси поддержал предложения по декриминализации бизнеса

Комплекс мер для совершенствования правовой платформы национального предпринимательства и декриминализации бизнеса, предложенный предпринимательским сообществом Беларуси , поддержан главой государства. Об этом на международной научно-практической конференции «Фискальная политика в целях устойчивого экономического развития» заявил председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель аппарата Совета Министров Александр Турчин, который накануне встречался с президентом, информирует БЕЛТА.

По его словам, главе государства были внесены предложения по двум статьям УК: незаконная предпринимательская деятельность и лжепредпринимательство. Подходы экспертов президентом были одобрены. И теперь «необходимо внести конкретные предложения и поработать вопрос с коллегами из соответствующих министерств и ведомств», — добавил Турчин. Он обратил внимание участников встречи, что на сайте Совета по развитию предпринимательства будет размещен проект новой редакции указа «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» для того, чтобы бизнес-сообщество смогло его оценить и дать свои предложения.

Свое видение процессов экономического развития страны изложил на конференции и министр экономики РБ Владимир Зиновский . Для того, чтобы бизнес стал полнокровным драйвером экономических процессов в стране, в частности, «нужно укрепить кредит доверия между государством и бизнесом». А одним из элементов регулирования отношений, по его словам, является стабильное и простое законодательство. В свою очередь фискальная политика должна быть направлена на экономическое развитие, и в ее основе следует создавать условия для проявления предпринимательской инициативы и раскрытия потенциала предприятий всех форм собственности.

По словам министра, в прошлом году в РБ был принят беспрецедентный пакет документов, направленный на развитие предпринимательства. В них реализован один из ключевых подходов о минимальном вмешательстве государства в экономику субъектов хозяйствования при повышении личной ответственности их руководителей.

Отметив, что правительство постоянно работает над совершенствованием налоговой политики, Зиновский напомнил, что «За последние десять лет нам удалось снизить налоговую нагрузку и уровень централизации на 10 процентных пунктов. Созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций за счет различных преференциальных режимов».

Вместе с тем руководитель отрасли подчеркнул, что в связи с меняющимися внешними условиями и работой в едином экономическом пространстве требуется принятие дополнительных мер. «Конечно, нужно адекватно понимать, что отменить все налоги и пустить бизнес в свободное плавание не получится. Государству необходимо исполнять свои социальные обязательства», — добавил он.

Зиновский не исключает, что на фоне невозможности существенного снижения госрасходов налоговая система в последние годы была перенасыщена «точечными изъятиями», что порой могло оказывать негативное воздействие на условия ведения бизнеса. В связи с этим, полагает министр, и возникло требование, чтобы Налоговый кодекс был простым и понятным, «способным поддерживать экономическую деятельность, а не заставлять искать лазейки для ухода от финансовых и налоговых обязательств».

Президентом поручено подготовить соответствующий обновленный проект документа до 1 сентября текущего года. «При этом озвучено понятное требование — сокращения доходов бюджета быть не должно», — особо отметил министр. Кроме того, предстоит серьезная переработка нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету. Для проработки названных вопросов созданы рабочие группы с максимальным привлечением представителей бизнеса и экспертов-практиков. «Правительство полностью открыто для предложений», — завершил на оптимистической ноте свое выступление Владимир Зиновский.