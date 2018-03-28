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АИЖК: пешеходы могут стать драйвером для экономического роста
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АИЖК: пешеходы могут стать драйвером для экономического роста 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор АИЖК Александр Плутник заявил, что пешеходное движение и общественный транспорт могут стать драйвером для экономического роста в городах. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Именно когда люди начинают ходить пешком, города начинают жить более активной экономической жизнью, поскольку, перемещаясь пешком, человек имеет совершенно другие возможности потратить деньги, чем когда он едет на машине", — сказал Плутник на коллегии Минэкономразвития.
Он также добавил, что драйвером экономического роста в городах являются и вокзалы.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что необходимо развить городскую инфраструктуру для развития экономики.
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