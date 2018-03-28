АИЖК: пешеходы могут стать драйвером для экономического роста

Генеральный директор АИЖК Александр Плутник заявил, что пешеходное движение и общественный транспорт могут стать драйвером для экономического роста в городах. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

"Именно когда люди начинают ходить пешком, города начинают жить более активной экономической жизнью, поскольку, перемещаясь пешком, человек имеет совершенно другие возможности потратить деньги, чем когда он едет на машине", — сказал Плутник на коллегии Минэкономразвития

Он также добавил, что драйвером экономического роста в городах являются и вокзалы.