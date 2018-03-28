МЭР сохраняет прогноз по росту ВВП России в 2018 году на уровне около 2%

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России в 2018 году на уровне около 2%. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития об итогах деятельности министерства за 2017 год и задачах на 2018 год.

"Ожидается, что в текущем году экономика продолжит расти темпами около 2%", — говорится в докладе.

В документе подчеркивается, что российская экономика вступила в 2018 год на подъеме. «В 2017 году возобновился экономический рост после двухлетней рецессии. По первой оценке Росстата , ВВП в 2017 году увеличился на 1,5%», — напоминают в МЭР.

Инвестиционная активность

Кроме того, в докладе говорится, что для достижения темпов роста российской экономики выше мировых необходимо довести долю инвестиций в основной капитал до 25-27% ВВП.

"С учетом демографической ситуации в России, когда сказываются последствия низкой рождаемости 1990-х годов, ключевым фактором экономического роста должна стать инвестиционная активность. Таким образом, единственный способ выйти на целевые темпы экономического роста — это повышение доли инвестиций в ВВП до уровня в 25-27%", — говорится в докладе.

Президент России Владимир Путин , оглашая 1 марта Послание Федеральному собранию, заявил, что Россия должна выйти на темпы роста экономики выше среднемировых.

"Решение такой задачи невозможно без действенных мер по улучшению инвестиционного климата, роста нормы сбережений, масштабной программы инвестиций в развитие инфраструктуры и в создание качественно другого уровня жизни в российских городах, внедрения передовых технологий и цифровизации экономики, увеличения производительности труда, активного расширения структуры и географии международной торговли, и главное — без создания условий для развития и реализации потенциала каждого человека — ключевого фактора экономики будущего", — отмечается в докладе МЭР.