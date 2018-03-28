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Литва перекрыла электроэнергию для БелАЭС
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В Литве запретили использовать электросети для нужд строящейся БелАЭС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго Литвы подписал указ об изменении правил использования электросетями: резервные мощности Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (КГЭ) не могут быть использованы строящейся рядом с городом Островец Белорусской атомной станцией, сообщила в среду пресс-служба министерства.
"Министр энергетики подписал указ об изменении правил использования электросетей. Согласно новым изменениям, действующие в литовской электроэнергетической системе мощности, в частности Круонисская гидроаккумулирующая станция, не могут быть использованы в удовлетворении потребностей атомными электростанциями из третьих стран, которые Литва законно признала небезопасными", — говорится в сообщении.
Осенью прошлого года правительство Литвы утвердило план обязательных действий, который нацелен на защиту от якобы угроз, возникающих от БелАЭС. Новые правила, подписанные главой Минэнерго Литвы, основаны на реализации данного плана. По данным министерства, план защиты от БелАЭС будет действовать до тех пор, пока страны Балтии не синхронизуют электросистемы с континентальной Европой. Осуществляя данный план, Литва пытается достичь договоренности с Латвией и Эстонией о единых принципах, связанных с попаданием на рынки электроэнергии из третьих стран.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Ранее парламент Литвы постановил, что эта электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Кроме того, был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.
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