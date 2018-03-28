Дворкович заявил о необходимости уделить вопросам транспортной безопасности особое внимание

Об этом он сказал в ходе итоговой Коллегии Минтранса

«От ошибок не застрахован никто, все мы какие-то ошибки в своей работе совершаем, но недопустимо, не должно быть место непрофессионализму, ошибок, которые ведут к созданию угроз для жизни и здоровью людей, не должно быть разгильдяйства и халатности, которые приводят к потерям невозместимым, к потерям, которые нельзя оправдать. В этой связи должно быть ежедневное внимание к вопросам обеспечения транспортной безопасности работы конкретных объектов, безопасности транспортных средств. Постоянное внимание и работа над устранением конкретных выявляемых проблем, недостатков, нарушений в работе транспортного комплекса. Это приоритет и приоритет безусловный», — сказал он.

Он также отметил, что иногда приходится решать эти задачи в ущерб темпам развития. «Но нам необходимо последовательно строить транспортный комплекс на солидной основе, обеспечивающей безопасное использование всех видов транспорта людьми. Мы должны гарантировать в максимальной степени решение именно этой задачи», — отметил он.