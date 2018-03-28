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Перед сдачей 2-НДФЛ проверьте персданные сотрудников на актуальность
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Перед сдачей 2-НДФЛ проверьте персданные сотрудников на актуальность 

Время бухгалтера 35 минут назад
2 апреля — последний день, когда компании и коммерсанты, которые выплачивали доходы физлицам в минувшем году, могут отчитаться перед налоговой. Сведения подаются по форме 2-НДФЛ.
При заполнении НДФЛ-справки нужно пользоваться новыми кодами доходов и вычетов, которые были дополнены приказом ведомства от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@.
Кроме того, во избежание санкций налоговым агентам нужно срочно принять меры по проверке актуальности личных данных физлиц. Дело в том, что некорректные сведения в 2-НДФЛ могут стоить работодателю 500 рублей за каждую справку.
Заполнить и сдать 2-НДФЛ за 2017 год поможет наша статья.
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