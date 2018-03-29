В Удмуртии не планируют повышать транспортный налог

Ижевск. Удмуртия . В Госсовете Удмуртии заявили, что не планируют повышать транспортный налог в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал председатель постоянной комиссии регионального парламента по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин

«Ставку по транспортному налогу у нас не планируется менять. Точнее, пока этот вопрос не вносится. Но мы активно обсуждали этот вопрос осенью и в правительстве», — рассказал Юрий Тюрин.

Он отметил, что сейчас ставка по налогу в Удмуртии ниже средних цифр по ПФО.

«У нас по большинству налога здесь ставки гораздо ниже средних, чем в ПФО. Это очень болезненно, это затрагивает всех. Но мы должны понимать, что здесь мы находимся в более выгодных отношениях, чем владельцы транспорта в других субъектах Приволжского округа», — отметил Тюрин.

Напомним, что осенью 2017 года в регионе активно обсуждался вопрос повышения данного налога, однако председатель правительства республики Ярослав Семенов опроверг слухи.

Добавим, что налог на транспорт в Удмуртии не менялся последние 11 лет, в то время как другие российские регионы планомерно их увеличивали.