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В Удмуртии не планируют повышать транспортный налог
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В Удмуртии не планируют повышать транспортный налог 

ИА «Сусанин» 50 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии заявили, что не планируют повышать транспортный налог в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал председатель постоянной комиссии регионального парламента по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин.
«Ставку по транспортному налогу у нас не планируется менять. Точнее, пока этот вопрос не вносится. Но мы активно обсуждали этот вопрос осенью и в правительстве», — рассказал Юрий Тюрин.
Он отметил, что сейчас ставка по налогу в Удмуртии ниже средних цифр по ПФО.
«У нас по большинству налога здесь ставки гораздо ниже средних, чем в ПФО. Это очень болезненно, это затрагивает всех. Но мы должны понимать, что здесь мы находимся в более выгодных отношениях, чем владельцы транспорта в других субъектах Приволжского округа», — отметил Тюрин.
Напомним, что осенью 2017 года в регионе активно обсуждался вопрос повышения данного налога, однако председатель правительства республики Ярослав Семенов опроверг слухи.
Добавим, что налог на транспорт в Удмуртии не менялся последние 11 лет, в то время как другие российские регионы планомерно их увеличивали.
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