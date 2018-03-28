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Без повышения налогов будет сложно сбалансировать бюджет РФ в условиях роста расходов, — Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка
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Без повышения налогов будет сложно сбалансировать бюджет РФ в условиях роста расходов, — Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Прайм
Ранее была представлена оценка одного из экспертов рынка, согласно которой эта сумма составляет примерно 20,5 трлн руб. за аналогичный период.
Таким образом, значительно меньшая цифра госпожи Голиковой несколько смягчает ожидания рынка.
С другой стороны, в составленном на данный момент проекте они вырастут всего на 1% г/г в 2018 г. В целом, это говорит в пользу того, что решение о повышении налогов уже так или иначе принято, так как без данной меры будет сложно сбалансировать бюджет в условиях роста расходов.
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