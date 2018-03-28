Антиотмывочная система в СФО «работает хорошо»

Известно, что проверка пройдет в одном-двух российских регионах — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу считает, что это вполне могут оказаться и сибирские регионы.

Характеризуя работу Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, он отметил, что они являются «серьезными и признанными коллегами», и именно здесь «мы можем показать, что антиотмывочная система работает хорошо».

Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Андрей Долбня поделился информацией о результатах работы «антиотмывочной» системы округа за 2017 год. По его оценке, финансовая разведка в округе работала слаженно по всем направлениям: кредитно-финансовая политика, бюджет, коррупция и финансирование терроризма и распространения наркотиков. В результате удалось сохранить 5,5 млрд рублей, из которых половина были бюджетными средствами. В было бюджет возвращено 400 млн рублей, арестовано имущество на сумму 3,5 млрд рублей, доначислено 700 млн рублей налогов.

Информацию в финразведку поставляют финансово-кредитные организации. За прошлый год поступило 3 млн сообщений, что на 6% больше, чем в 2016 году. Особую озабоченность специалистов вызывают вопросы обналичивания средств. Например, в Омске была ликвидирована площадка, где было обналичено до 2 млрд рублей. Сейчас, по словам Андрея Долбни, «таких ярко выраженных площадок» нет.

В 2017 году транзитные операции составили половину всего объема подозрительных операций. За два года в СФО исследовали 6000 электронных кошельков, через которые прошли 2,5 млрд рублей. Сотрудники Росфинмониторинга предполагают, что речь идет предположительно о наркодоходах. Кроме того, служба внимательно анализирует ситуацию с отказами от обслуживания в банке и анализирует работу судов. Так, в результате вмешательства в одну из ситуаций было взыскано 24 млрд рублей, и пресечен канал перечисления средств нерезиденту в рамках работы по пресечению каналов финансирования незаконного оборота наркотиков.