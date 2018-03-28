Путин: четвертый срок на посту президента

На президентских выборах, состоявшихся в России 18 марта, президент Путин одержал победу подавляющим большинством голосов, получив свыше 70%. Для Путина это будет четвертый срок. Давайте послушаем, что об этом думает Икэда Мотохиро, старший редактор газеты «Нихон Кейзай Симбун» (Японская экономическая газета).

Котани: С момента первого избрания Путина на президентский пост прошло около 18 лет, сегодня его популярность только растет, в чем же причина этой популярности?

Окончание социальных потрясений и великий патриотизм

Икэда Мотохиро: Я думаю, что есть два ключевых момента, которые раскрывают тайну популярности Путина. Один — это «социальные потрясения», а другой — «великая держава». Президент Путин вступил в эту должность в 2000 году. Посмотрите на график роста рейтинга одобрения Путина и тенденции ежегодного роста экономики с 2000 года. В российском обществе в 2000 году продолжались потрясения, вызванные распадом Советского Союза. Когда президент вступил в должность, российская экономика поднялась от восстановления цен на нефть. В течение первого и второго срока правления Путина с 2000 года по 2008 год темпы экономического роста составляли около 7% в год в среднем по стране, что позволило оздоровить финансы и стабилизировать общество. Это же дало возможность администрации Путина значительно повысить выплаты пенсионерам и поднять зарплату государственным служащим. Президент Путин стал ведущей фигурой, положившей конец социальным потрясениям, последовавшим за распадом Советского Союза, сыграл главную роль в улучшении жизни людей, что и дало ему неоспоримую популярность.

— Еще один ключевой момент, как вы отметили, это патриотизм великой державы, что это такое?

— После 12 лет во время третьего срока правления администрации Путина рост экономики замедлился. В 2015 году и 2016 году она даже демонстрировала отрицательный рост. Она перестала быть сферой, где можно продолжать демонстрировать национальную популярность, поэтому администрация Путина вступила на путь демонстрации сильной державы, выдвинув лозунг «сильная Россия». Результатом стало присоединение Крыма, который до этого 14 лет входил в состав Украины. Это было воспринято гражданами России с небывалым воодушевлением, разожгло огонь патриотизма, второй раз повысило популярность Путина. Кроме того, Путин начал операцию в Сирии, показал подавляющую российскую военную мощь и заслужил имидж лидера, «возродившего Великую Россию».

— Я считаю, что возрождение великой державы России, похоже, произошло не без появления конфликтов с международным сообществом, но будет ли эта тенденция продолжаться и во время четвертого срока правления Путина?

Четвертый срок — продолжение существования «Великой России»

— Президент Владимир Путин не выдвинул официально так называемых предвыборных обещаний, но вместо этого прямо перед выборами он выступил с ежегодным посланием президента Федеральному Собранию. Среди экономических задач было заявлено о «повышении валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в 1,5 раза». Но главным вопросом стала оборона и укрепление национальной безопасности. Критике подверглась глобальное расширение противоракетной обороны, которое проводит каждая администрация президента США, гонка вооружений НАТО и последний доклад администрации Трампа о ядерном оружии.

Россия же дает свой ответ с помощью наращивания военной силы, главным образом ядерных вооружений. Это и новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и другие виды продолжающихся разрабатываться ядерных вооружений. Четвертый президентский срок Путина, несомненно, пройдет в фарватере курса на «великую Россию». Это неизбежно приведет к дальнейшему обострению отношений с США и Западной Европой«.

— Японию беспокоит вопрос о «северных территориях». В декабре 2016 года мы договорились о совместной хоздеятельности, в сентябре прошлого года было определено пять приоритетных направлений. Ожидаете ли вы дальнейшего прогресса?

Японо-американский договор безопасности и проблема «северных территорий»

— Абэ и Путин уже встречались 20 раз, и японский премьер-министр планирует посетить Россию в конце мая этого года. Было бы неплохо, если бы к этому времени появились результаты конкретной совместной хоздеятельности, но из-за разницы позиций двух сторон, непростая ситуация продолжается. Президент Путин в последнее время ставит вопрос так: если мы вернем «северные территории» Японии, смогут ли там США построить военную базу, и не будет ли она вовлечена в американские усилия по дальнейшему расширению противоракетной обороны?

Я думаю, что если увязывать территориальную проблему с проблемами японо-американской системы безопасности, это создаст новые препятствия для ее решения. В последнее время хоть это и касается стратегии в отношении США, мы наблюдаем милитаризацию «северных территорий». Достижение прорыва в территориальных переговорах на сегодняшний день остается чрезвычайно сложным.