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Россия объявила молочную войну
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Россия объявила молочную войну 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев объявил войну фальсификату в молочной отрасли, передает RNS.
«Борьба с фальсификатом, с серыми схемами, реэкспортом; сырным продуктом, который завозится к нам сотнями тысяч тонн, конечно, я считаю, должна быть на первом месте… Это наша линия фронта, коллеги, здесь мы должны биться до последнего патрона, образно выражаясь. За нами Москва, за нами страна, за нами крестьяне, фермеры», — сказал он в ходе заседания итоговой коллегии Россельхознадзора за 2017 год.
Министр подчеркнул, что на рынке молочной продукции «все пытаются мудрить, химичить, на этом зарабатывать».
Производители не боятся выставлять на прилавки фальсификат, выдавая его за натуральные продукты.
По словам Ткачева, на сегодняшний день основной проблемой является использование производителями молочной продукции сухого молока и вредных растительных жиров. Именно эти компоненты в большом количестве содержатся в сырных продуктах, которые на прилавках магазинов выдаются за настоящие сыры.
Ткачев напомнил, что фальсификат на рынке наносит серьезный ущерб всей молочной отрасли, при том что в ее в развитие из федерального бюджета лишь за последние три года было выделено 83 миллиарда рублей.
 Ещё 2 источника 
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