Правительство назвало главный тормоз России

«В России инфраструктура становится уже сдерживающим, серьезным сдерживающим фактором для экономического развития», — сказал он. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что сдерживающим фактором для роста российской экономики является нехватка инфраструктуры. Такое заявление он сделал на заседании коллегии министерства, сообщает РИА Новости

Министр пояснил, что хотя качество федеральных автомобильных дорог улучшилось, то на региональном уровне доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, находится на очень низком уровне.

Орешкин также прокомментировал ситуацию с развитием высокоскоростных железных дорог. По его словам, по показателю «километром высокоскоростных железных дорог на миллион человек» Россия показывает отставание, причем не только от лидеров направления. Министр добавил, что в стране фиксируются проблемы с авиаперевозками и изношенностью энергомощностей.

Глава Минэкономразвития в то же время отметил, что нехватка инфраструктуры является сдерживающим фактором роста экономики не только в России, но и в других странах. По его словам, тема обсуждается на всех ключевых международных форумах, в том числе на G20.

Вице-премьер Аркадий Дворкович 28 марта заявил, что планы правительства по повышению налогов в стране связаны, в частности, с необходимостью выделения ресурсов на развитие дорожной инфраструктуры. Дворкович отметил, что дорогами в России необходимо заниматься «в приоритетном режиме», и на это будут выделяться средства.