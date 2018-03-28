Орешкин назвал ограничивающий фактор развития экономики

Орешкин считает состояние инфраструктуры ограничивающим фактором развития экономики

«В России инфраструктура становится серьезным сдерживающим фактором для экономического развития. Здесь можно говорить о разных показателях», — сказал он. Министр экономического развития Максим Орешкин считает состояние инфраструктуры ограничивающим фактором развития экономики России . Об этом он заявил на итоговом заседании коллегии Минэкономразвития

В числе проблемных показателей министр отметил состояние региональных дорог, ж/д сети и авиасообщения. Также Орешкин отметил в числе сдерживающих факторов высокий возраст энергомощностей и транспортные проблемы.

«Если посмотреть на средний возраст энергомощностей, несмотря на масштабные инвестиции в этом секторе в 2000-е годы, Россия все равно выглядит страной с одним из самых высоких возрастов энергомощностей…Инфраструктура грузовая, и ограничения здесь приводят к невозможности реализовывать транзитный потенциал, обуславливает высокие издержки предприятий, не позволяет развивать новые проекты. Ограничены транспортные потоки к портам и погранпереходам, выступая очень серьезной сдерживающей историей для экспорта», — сказал он.