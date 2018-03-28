Орешкин назвал ограничивающий фактор развития экономики

Министр экономического развития Максим Орешкин считает состояние инфраструктуры ограничивающим фактором развития экономики России. Об этом он заявил на итоговом заседании коллегии Минэкономразвития.
«В России инфраструктура становится серьезным сдерживающим фактором для экономического развития. Здесь можно говорить о разных показателях», — сказал он.
В числе проблемных показателей министр отметил состояние региональных дорог, ж/д сети и авиасообщения. Также Орешкин отметил в числе сдерживающих факторов высокий возраст энергомощностей и транспортные проблемы.
«Если посмотреть на средний возраст энергомощностей, несмотря на масштабные инвестиции в этом секторе в 2000-е годы, Россия все равно выглядит страной с одним из самых высоких возрастов энергомощностей…Инфраструктура грузовая, и ограничения здесь приводят к невозможности реализовывать транзитный потенциал, обуславливает высокие издержки предприятий, не позволяет развивать новые проекты. Ограничены транспортные потоки к портам и погранпереходам, выступая очень серьезной сдерживающей историей для экспорта», — сказал он.