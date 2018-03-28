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В России проследят за численностью охотничьих ресурсов в зеленых зонах
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В России проследят за численностью охотничьих ресурсов в зеленых зонах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесен законопроект, направленный на регулирование численности охотничьих ресурсов в зеленых зонах. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Сейчас в зеленых зонах запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, разработка месторождений полезных ископаемых, ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства, размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.
Запрет осуществления в зеленых зонах видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства является фактором, затрудняющим реализацию мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов в указанных зонах.
Мерой по защите охотничьих ресурсов, предусмотренной приказом Минприроды России является изъятие особей диких животных, инфицированных заразными болезнями. Вместе с тем, регулирование численности охотничьих ресурсов направлено не только на изъятие особей диких животных инфицированных заразными болезнями, но и на поддержание их оптимальной численности в целях исключения распространения заразных болезней, что особенно актуально для зеленых зон, где наиболее вероятен контакт диких животных с домашними животными и человеком.
Кроме того, прямо не устанавливается возможность осуществления мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в зеленых зонах, в то время как частью 5 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации установлен прямой запрет на осуществление в зеленых зонах видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, под которой, исходя из содержания понятия охота, понимается, в том числе изъятие особей диких животных, инфицированных заразными болезнями.
Законопроектом уточняются виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в части возможности осуществления в зеленых зонах охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. Принятие законопроекта позволит наиболее полно реализовывать меры по защите охотничьих ресурсов.
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