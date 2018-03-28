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Рейтинговое агентство «Стандарт энд пурз» повысило прогноз экономического роста ЮАР  в этом году
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Рейтинговое агентство «Стандарт энд пурз» повысило прогноз экономического роста ЮАР  в этом году 

ИА Синьхуа 1 час назад
Йоханнесбург, 28 марта /Синьхуа/ — Международное рейтинговое агентство «Стандарт энд пурз» во вторник опубликовало заявление, повысив прогноз экономического роста ЮАР в 2018 году с 1 до 2 проц.
В заявлении говорится, что агентство повысило прогноз, так как после вступления на пост новый президент ЮАР Сирил Рамапоса обнародовал новую политику по борьбе с коррупцией и улучшению эксплуатации государственных предприятий. Все эти меры придали внутренним и зарубежным инвесторам уверенность в экономических перспективах ЮАР. Кроме этого, потепление на международном рынке также стимулировало развитие обрабатывающей промышленности в этой стране.
Агентство «Стандарт энд пурз» также повысило прогноз экономического роста ЮАР в 2019 году с 1,7 проц. до 2,1 проц.
При этом агентство заявило, что 2-процентный рост экономики остается чрезвычайно низким для ЮАР и недостаточен для урегулирования проблемы высокой безработицы в стране. По его мнению, нехватка высококвалифицированных кадров и нерациональная экономическая структура негативно сказываются на экономическом развитии.
В последнее время в экономике ЮАР наметились признаки восстановления. По статистическим данным, в четвертом квартале 2017 года экономический рост ЮАР достиг 3,1 проц, а за весь прошлый год — 1,3 проц, что выше прогнозируемого Министерством финансов ЮАР 1-процентного уровня. —0—
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