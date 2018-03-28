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В Совбезе РФ рекомендовали доработать проект Стратегии развития здравоохранения
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В Совбезе РФ рекомендовали доработать проект Стратегии развития здравоохранения 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. В Совбезе РФ рекомендовали доработать проект Стратегии развития здравоохранения России на период до 2025 года. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, документ обсуждался на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе.
"Отмечено, что проект стратегии в целом соответствует стратегическим национальным приоритетам, определенным в послании президента России Федеральному собранию, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, — отмечается в сообщении. — На заседании секции дан ряд рекомендаций по доработке проекта стратегии".
Участники заседания также подчеркнули, что Стратегия развития здравоохранения должна стать одним из основных документов в системе норм стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности.
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