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К концу 2018 года Минобрнауки разработает новую модель аттестации учителей
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К концу 2018 года Минобрнауки разработает новую модель аттестации учителей 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Заместитель Министра образования РФ Татьяна Синюгина на Всероссийском совещании «Модернизация системы повышения квалификации учителей в условиях формирования национальной системы учительского роста» заявила, что к концу 2018 года будет закончена разработка новой системы аттестации учителей.
Новая система будет иметь единые критерии общей оценки квалификации учителя. Замминистра заявила, что «треть педагогов отмечают свои профессиональные дефициты, среди которых — низкий уровень владения компьютерными и информационными технологиями, нехватка знаний о методиках обучения детей с ограниченными возможностями здоровья или имеющих проблемы в поведении, решение с учащимися задач повышенной сложности в рамках преподаваемого предмета. Об отсутствии профессиональных дефицитов заявляют 30% учителей».
Новая система поможет учителям найти подход к ученикам с проблемами здоровья и поможет профессионально развиваться. В ходе заседания был рассмотрен вопрос проведения конкурсов профессионального мастерства педагогов. Предполагается, что победители и призёры этих состязаний должны стать наставниками для других учителей в преподаваемой области.
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