В облздраве прокомментировали забастовку воронежской скорой помощи

«Мы действуем в интересах всего населения, — отметил врио руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин на оперативном совещании по этому вопросу 27 марта. — Сейчас главное обеспечить стабильную работу службы скорой помощи. Это особенно важно в условиях роста заболеваемости ОРВИ. Обе стороны будут услышаны. Необходимые меры будут приняты. Мы будем информировать общественность о ходе работы комиссии».

Комиссия в составе специалистов департамента, территориального фонда обязательного медицинского страхования и профсоюза приступила к анализу документов. Наряду с имеющимися будут изучаться материалы, представленные инициативной группой. Состоится встреча с коллективом, чтобы дать сторонам высказаться в формате конструктивного диалога и выработать решение, сообщили в пресс-службе облздрава.