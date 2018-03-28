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В облздраве прокомментировали забастовку воронежской скорой помощи
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В облздраве прокомментировали забастовку воронежской скорой помощи 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
«Мы действуем в интересах всего населения, — отметил врио руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин на оперативном совещании по этому вопросу 27 марта. — Сейчас главное обеспечить стабильную работу службы скорой помощи. Это особенно важно в условиях роста заболеваемости ОРВИ. Обе стороны будут услышаны. Необходимые меры будут приняты. Мы будем информировать общественность о ходе работы комиссии».
Комиссия в составе специалистов департамента, территориального фонда обязательного медицинского страхования и профсоюза приступила к анализу документов. Наряду с имеющимися будут изучаться материалы, представленные инициативной группой. Состоится встреча с коллективом, чтобы дать сторонам высказаться в формате конструктивного диалога и выработать решение, сообщили в пресс-службе облздрава.
Напомним, работники воронежской «скорой помощи» устроили «итальянскую забастовку». Их жалоба состоит в следующем — медики отказываются выезжать на вызовы в неукомплектованной бригаде. По словам врачей, руководство грозит им увольнением, хотя работать «по одному» противоречит нормам приказа Минздрава РФ.
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