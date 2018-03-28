Самарская область может перейти на систему расчета тарифов за тепло по принципу «альткотельной»

В пресс-службе правительства области при этом подчеркивают, что решение о переходе к расчету тарифа по принципу «альткотельной» в регионе «на текущий момент не принято».

Однако уже создана рабочая группа при региональном министерстве энергетики и ЖКХ, которая прорабатывает вопрос о возможности такого перехода. «Работу указанной рабочей группы планируется продолжить в течение 2018 года», — сообщили в пресс-службе правительства области.

Напомним, в конце июля 2017 г. были внесены масштабные поправки в закон «О теплоснабжении». Эти изменения по сути ведут к формированию новой модели рынка тепла, включающей, в числе прочего, переход на ценообразование по принципу «альтернативной котельной». Поправки вступили в силу с 1 января 2018 г., однако они предполагают еще разработку ряда подзаконных актов, которые должны быть подготовлены к лету текущего года.

Так, новая система предусматривает переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установке только предельного (максимального) уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. При этом предельная цена будет определяться не исходя из затрат поставщиков, а исходя из стоимости поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника «тепла», работающего на основе лучших доступных технологий (цена «альтернативной котельной»).

По информации департамента городского хозяйства и экологии Самары, действующие на первое полугодие 2018 г. тарифы на теплоэнергию (без НДС) составляют от 1208 руб. /Гкал до 1677 руб. /Гкал, с 1 июля 2018 г. — от 1259 руб. /Гкал до 1757 руб. /Гкал.

Согласно данным «Калькулятора расчета стоимости тепла по методу „альтернативной котельной“, размещенному на сайте Минэнерго России, тариф на теплоэнергию (на газу) в Самаре в случае перехода на новую схему составит 1690,47 руб. /Гкал (без НДС).

»Превысить эту планку (в случае ее установления — прим. ВН) нельзя, а если будет возможно производить тепло дешевле этой планки, то экономия может быть инвестирована в обновление оборудования", — пояснили Волга Ньюс в самарском филиале "Т Плюс"

При этом, как утверждают в компании, ориентироваться предлагается не на понятие тарифа, а на фактические платежи населения. «При вложениях в рост энергоэффективности жилого фонда потребление тепла должно падать, и если тариф будет сравнимо расти, то размер платежа не увеличится», — отмечают в компании.

Изменение подхода к системе отношений и модели ценообразования в сфере теплоснабжения разработчики законопроекта объясняют необходимостью предотвращения «наметившихся негативных тенденций».

"За последние 20 лет развитие централизованного теплоснабжения в нашей стране прекратилось и пришло в полный упадок как технологический, так и экономический. 31% источников тепловой энергии и 68% тепловых сетей эксплуатируются с превышением нормативного срока службы. Отрасль непривлекательна для инвесторов. По имеющимся оценкам, накопленное недоинвестирование в отрасли составляет около 2,5 трлн руб. до 2025 года", — говорится в пояснительной записке к постановлению, утверждающему порядок расчета цен за теплоэнергию по новой методике.

Предполагается, что нововведения позволят решить проблему изношенности фондов, создав для организаций теплоснабжения финансовый ресурс для инвестирования в модернизацию сетей.

В опубликованной на официальном сайте «Т Плюс» брошюре, подготовленной для конференции «Роль закона о теплоснабжении в модернизации городов Самарской области » (декабрь 2017 г.), сообщается со ссылкой на первого замглавы Самары (на тот момент и. о. главы города — прим. ВН) Владимира Василенко , что средний износ инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности, составляет 76%.

По информации пресс-службы самарского филиала «Т Плюс», компания в прошлом году в 4,3 раза увеличила финансирование «перекладок» теплосетей в регионе, заменив в общей сложности 53 км коммуникаций. «Несмотря на это, учитывая большую протяженность тепловых сетей и сроки их прокладки, даже таких темпов недостаточно для того, чтобы кардинальным образом переломить тенденцию роста износа теплотрасс и увеличение рисков аварийности. Данная тенденция характерна сегодня как для муниципалитетов Самарской области, так и для всех крупных городов России », — поясняют в компании.

Согласно опубликованным на официальном сайте «Т Плюс» сведениям, общий объем окупаемых инвестиций, требуемый для приведения системы теплоснабжения Самары к современным стандартам качества и надежности, оценивается в 47,6 млрд руб. за 10 лет. Объем вложений в рамках инвестпрограммы за 2017 г. составил 2,7 млрд рублей.