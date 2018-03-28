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Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,73%
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Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,73% 

Investing.com Россия 36 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов металлодобывающей промышленности, сырья и сырья.
На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 подешевел на 0,73%, достигнув 3-месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Graincorp Ltd (AX:GNC), которые подорожали на 0,240 п. (2,90%), закрывшись на отметке в 8,510. Котировки Ausdrill (AX:ASL) выросли на 0,060 п. (2,28%), завершив торги на уровне 2,690. Бумаги Iron Mountain Inc (AX:INM) выросли в цене на 0,90 п. (2,23%), закрывшись на отметке 41,20.
Лидерами падения стали акции Syrah Resources Ltd (AX:SYR), цена которых упала на 0,320 п. (8,89%), завершив сессию на отметке 3,280. Акции A2 Milk Company Ltd (AX:A2M) поднялись на 0,980 п. (7,52%), закрывшись на уровне 12,060, а Orocobre Ltd (AX:ORE) снизились в цене на 0,280 п. (4,67%) и завершили торги на отметке 5,710.
На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (809) превысило количество закрывшихся в плюсе (388), а котировки 361 акций практически не изменились.
Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 3,83% до отметки 16.226.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,07%, или 1,00, достигнув отметки $1.341,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,86%, или 0,56, до $64,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,78%, или 0,54, до отметки $68,92 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,16% до 0,7693, а котировки AUD/JPY повысились на 0,45%, достигнув отметки 81,24.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 88,99.
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