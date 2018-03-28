РЖД проверит уровень противопожарной безопасности на своих объектах

Провести дополнительные проверки мер противопожарной безопасности на объектах железнодорожного транспорта поручил глава РЖД Олег Белозеров , выступая на селекторном совещании.

Он отметил, что задача работников компании — обеспечить всестороннюю безопасность на железной дороге. «Я требую, чтобы все наши инструкции и регламенты работали должным образом», — сказал он.

В компании намерены составить план дополнительных проверок безопасности своих объектов, в том числе противопожарной и начать по нему работать.