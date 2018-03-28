РЖД проверит уровень противопожарной безопасности на своих объектах 

Провести дополнительные проверки мер противопожарной безопасности на объектах железнодорожного транспорта поручил глава РЖД Олег Белозеров, выступая на селекторном совещании.
Он отметил, что задача работников компании — обеспечить всестороннюю безопасность на железной дороге. «Я требую, чтобы все наши инструкции и регламенты работали должным образом», — сказал он.
В компании намерены составить план дополнительных проверок безопасности своих объектов, в том числе противопожарной и начать по нему работать.