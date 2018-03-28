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РЖД проверит уровень противопожарной безопасности на своих объектах
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

РЖД проверит уровень противопожарной безопасности на своих объектах 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
Провести дополнительные проверки мер противопожарной безопасности на объектах железнодорожного транспорта поручил глава РЖД Олег Белозеров, выступая на селекторном совещании.
Он отметил, что задача работников компании — обеспечить всестороннюю безопасность на железной дороге. «Я требую, чтобы все наши инструкции и регламенты работали должным образом», — сказал он.
В компании намерены составить план дополнительных проверок безопасности своих объектов, в том числе противопожарной и начать по нему работать.
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