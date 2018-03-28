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Стоимость проезда в общественном транспорте Самары не повысится
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Стоимость проезда в общественном транспорте Самары не повысится 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Власти Самары не будут повышать в 2018 году стоимость проезда в общественном транспорте, она сохранится на уровне 25 рублей, сообщает 63.ru со ссылкой на городской департамент транспорта.
Слухи о повышении стоимости проезда в Самаре появились осенью 2017 года, после публикации в сети документа, в котором департамент транспорта и департамент финансов и экономического развития Самары предлагают увеличить тариф до 27 рублей по наличному расчету.
Как пояснил первый замглавы Самары Владимир Василенко: «В интернет попала служебная записка. И там был обозначен вопрос о повышении главного расчетного тарифа. Это чисто процедурный вопрос, необходимый для формирования бюджета. Увеличение стоимости проезда для населения мы не обсуждали и не обсуждаем».
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