Стоимость проезда в общественном транспорте Самары не повысится

Власти Самары не будут повышать в 2018 году стоимость проезда в общественном транспорте, она сохранится на уровне 25 рублей, сообщает 63.ru со ссылкой на городской департамент транспорта.

Слухи о повышении стоимости проезда в Самаре появились осенью 2017 года, после публикации в сети документа, в котором департамент транспорта и департамент финансов и экономического развития Самары предлагают увеличить тариф до 27 рублей по наличному расчету.