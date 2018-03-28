Пенсионерам в 80 лет должны пересчитывать пенсию? 

Пожилые имеют право на получение увеличенной фиксированной выплаты.
Подобная категория граждан имеет право на получение увеличенной фиксированной выплаты.
«Размер фиксированной выплаты для пенсионеров возрастной категории «80+» составляет 9965,8 тыс. руб., — уточнили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области. — Перерасчёт фиксированной выплаты при достижении 80 лет производится автоматически. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не требуется. Правда, есть и исключение. Так, инвалидам I группы повышенная фиксированная выплата устанавливается до 80 лет и после уже не пересчитывается. А вот получателям пенсии по случаю потери кормильца после 80 лет необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства с заявлением о переходе на пенсию по старости».
Кстати
В регионе проживает около 93 000 пенсионеров, перешагнувших 80-летний рубеж.