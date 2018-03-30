Недвижимость в Екатеринбурге поднялась в цене по всем сегментам

В Уральской палате недвижимости отметили положительную динамику роста цен на жилье в Екатеринбурге по итогам первых трех месяцев 2018 года. Большой скачок наблюдается на рынке вторичного жилья, сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал»

Эксперты отмечают, что сегодня средняя цена за квадратный метр в уральской столице составляет 68 020 рублей. Но при этом говорят о том, что значительный рос цен наблюдается на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, где по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 1,1%.

В целом, положительная динамика наблюдается по всем сегментам рынка недвижимости. Так, в первом поясе рынка недвижимости рост цен поднялся до 0,6%, а в отдаленных районах города на 1,3%. «Если в начале года жилье в приближенных к центру города районах можно было купить по 72 697 руб. /кв.м, то сегодня его предлагают уже по 73 122 руб. В отдаленных районах Екатеринбурга квадратный метр здесь стоил 47 795 руб., а теперь 48 435 руб. за квадратный метр», — говорят в Уральской палате недвижимости.

В районах третьего пояса рост составил 1,4%. Если раньше здесь можно было приобрести квартиру по 55 859 руб. /кв.м, то сегодня — по 56 659 руб. /кв.м. Квартиры в районах второго пояса подорожали на 1,5%: с 60 893 руб. /кв. м. до 61 826 руб. /кв. м.

При этом самый значительный рост цен наблюдает в центре Екатеринбурга, где рост цен на жилую недвижимость составил 5,7% — с 93 528 руб. /кв.м до 98 850 руб. /кв.м. Эксперты отмечают, что частично такой рост обусловлен увеличеснием доли так наываемых «дорогих» квартир.