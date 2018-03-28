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На 600 рублей увеличилась зарплата в Новосибирской области
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На 600 рублей увеличилась зарплата в Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В целом средняя зарплата в СФО в январе составила 33910 рублей, сообщает Новосибирскстат. Среди регионов, входящих в состав округа, наиболее высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (40617 рублей), Иркутской (37960) и Томской (37858) областях. Ниже всего зарплаты в Республике Алтай — 22546 рублей.
В Новосибирской области работники в январе-2018 получили в среднем 32863 рубля. Это на 600 рублей больше, чем в среднем для бюджетников по итогам 2017 года — 32190 рублей.
Самая высокая средняя зарплата среди новосибирцев зафиксирована в области информации и связи — 58095 рублей, вторыми идут работники финансовой и страховой деятельности — 55813 рублей. Меньше всего в Новосибирской области получают работники, занятые в сельском хозяйстве — 19124 рубля.
Занятые в образовании новосибирцы получают в среднем 28214 рублей, в здравоохранении — 34890 рублей, в строительстве — 25080 рублей.
В марте тысячи бюджетников Новосибирской области испытали настоящий шок, неожиданно получив в разы большую зарплату. Рекордно — в 2,6 раза — взлетела зарплата младшего медицинского персонала. Однако доходы прежде низкооплачиваемых сотрудников, таких как социальные работники и работники культуры, вызвали недоумение у соседей.
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