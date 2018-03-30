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Китай успешно вывел на орбиту два навигационных спутника
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Китай успешно вывел на орбиту два навигационных спутника 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ПЕКИН, 30 мар — РИА Новости. Китай в пятницу произвел успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» с двумя навигационными спутниками Beidou-3, которые станут частью глобальной навигационной системы, создаваемой КНР.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, пуск ракеты с двумя спутниками для китайской собственной глобальной навигационной системы Beidou состоялся в пятницу в 01.56 по местному времени.
Оба спутника после трех с лишним часов полета вышли на заданную орбиту. Спутники будут работать вместе с остальными шестью запущенными ранее спутниками Beidou после того, как пройдут серию тестов.
Китай планирует к концу 2018 года увеличить до 18 число выведенных на орбиту спутников Beidou-3, а к концу 2020 года — до 30.
Ранее в «Белой книге» КНР по космическим исследованиям сообщалось, что Китай планирует в 2018 году начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути за счет навигационной системы Beidou. Отмечалось, что глобальная сеть Beidou будет состоять из 35 спутников.
Beidou — создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
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