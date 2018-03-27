Ещё
Молдова получит финансовую помощь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Молдова получит финансовую помощь 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Международный валютный фонд одобрил транш в размере 35 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип после встречи с главой миссии МВФ Беном Кельмансоном, передает «МИР 24».
Эксперты валютного фонда остались довольны экономическим ростом республики. За минувший год он составил почти 5 процентов и на этом Молдова не намерена останавливаться. В этом году правительство внесет существенные изменения в бюджете страны. В планах также налоговые таможенные реформы, которые значительно увеличат бюджет Молдовы. «Итоги этой миссии очень приятные для правительства. Мы достигли договоренности по всем обсуждаемым вопросам. Нас радует вывод, сделанный МВФ о том, что мы устранили проблемы, связанные с уязвимостью финансового и банковского сектора, и что соответствуем большинству критериев», — отметил премьер-министр республики Павел Филип.
По словам главы миссии МВФ Бена Кельмансона, экономический рост был сильным в 2017 году, и надеется, что продолжит расти и в 2018 году.
«Мы также сосредоточим внимание на стабильности цен. Инфляция достигла максимума в 7,9% в конце 2017 года и замедлится в 2018 году», — добавил он.
Трехлетняя программа развития Молдовы, поддержанная МВФ, была утверждена в ноябре 2016 года. Всего на ее финансирование выделено около 190 млн долларов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2» Москва поднялась в рейтинге крупнейших финансовых центров мира Торговая война: Трамп ввел пошлины на китайские товары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй293
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным241
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля45
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово412
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово9
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение