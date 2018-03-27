Молдова получит финансовую помощь

Эксперты валютного фонда остались довольны экономическим ростом республики. За минувший год он составил почти 5 процентов и на этом Молдова не намерена останавливаться. В этом году правительство внесет существенные изменения в бюджете страны. В планах также налоговые таможенные реформы, которые значительно увеличат бюджет Молдовы. «Итоги этой миссии очень приятные для правительства. Мы достигли договоренности по всем обсуждаемым вопросам. Нас радует вывод, сделанный МВФ о том, что мы устранили проблемы, связанные с уязвимостью финансового и банковского сектора, и что соответствуем большинству критериев», — отметил премьер-министр республики Павел Филип.

По словам главы миссии МВФ Бена Кельмансона, экономический рост был сильным в 2017 году, и надеется, что продолжит расти и в 2018 году.

«Мы также сосредоточим внимание на стабильности цен. Инфляция достигла максимума в 7,9% в конце 2017 года и замедлится в 2018 году», — добавил он.

Трехлетняя программа развития Молдовы, поддержанная МВФ, была утверждена в ноябре 2016 года. Всего на ее финансирование выделено около 190 млн долларов.

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