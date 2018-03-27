РФПИ и Совет Федерации договорились о сотрудничестве 

Фото: Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Российский фонд прямых инвестиций и Совет Федерации подписали меморандум о сотрудничестве с целью более активного привлечения инвестиций в регионы России. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что соглашение будет способствовать улучшению инвестиционного климата в регионах страны. «Усиление работы над привлечением инвестиций является очень важным аспектом перехода от устойчивого экономического развития к прорывному росту. Учитывая, что потенциал этого роста во многом сосредоточен в российских регионах, особенно важно сконцентрироваться на улучшении инвестиционного климата на местах, налаживании диалога между местными властями и бизнесом. РФПИ уже ведет активную работу в этом направлении через специально созданный Центр по привлечению инвестиций в регионы РФ, в рамках которого функционирует информационный портал Invest in Russia. Он доступен сразу на четырех языках. Как результат, портфельные компании РФПИ представлены в 95% субъектов РФ, а 80% инвестиций фонда и партнеров направлены на проекты вне Москвы и Санкт-Петербурга. Мы будем рады усилить нашу работу с регионами и поделиться накопленной экспертизой по привлечению и взаимодействию с ведущими инвесторами». Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко напомнила о том, что увеличение инвестиций внутри страны является одним из необходимых факторов для развития экономики РФ, которые отмечал Президент РФ Владимир Путин. «В числе ключевых ориентиров президент назвал именно ускорение темпов роста инвестиций. Целевой показатель — 25% от валового внутреннего продукта. В настоящее время он составляет всего лишь 17%, и у нас есть большое пространство для роста и работы. Наш опыт показывает, что практически в каждом регионе есть масса интересных инфраструктурных проектов в различных отраслях экономики. К сожалению, не всегда есть возможность их оперативно и полномасштабно профинансировать. Очень важно, чтобы инвестиции шли не только в крупные проекты и успешные регионы. Нам необходимо планомерно развивать потенциал всех субъектов».