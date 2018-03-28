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Европа столкнется с нехваткой газа
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ЕС увеличил объем импорта газа и снизил его добычу 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Евросоюз (ЕС) увеличил покупку газа импортного газа в 2017 г. на 10%, а спрос на него достиг максимума 2010 г. В это же время добыча собственного газа в ЕС снизилась на 3%.
Импорт газа в 2017 г. вырос на 105 до 360 млрд куб. м, а стоимость поставок выросла на 28% до 75 млрд евро.
ЕС покупает в основном газ из РФ и Норвегии, а также из Алжира.
В отопительный сезон 2016-2017 гг. и 22017-2018 гг. "Газпром" еженедельно обновлял рекорды суточных поставок газа в ЕС.
Спрос на газ в Евросоюзе вырос в 2017 г. третий год подряд — на 6% до 491 млрд куб. м и стало максимальным уровнем с 2010 г.
Собственная добыча газа в Евросоюзе неуклонно падает и в 2017 г. снизилась на 3% до 128 млрд куб. м.
Страны Европы в дальнейшем столкнутся с нехваткой предложения газа и ростом цен, а поставки сжиженного природного газа из США не смогут помочь в этой ситуации, заявил в интервью агентству Reuters заявил заместитель председателя правления российской компании "Газпром" Александр Медведев.
"В Европе полностью просчитались, когда решили, что им не понадобятся существенные дополнительные поставки газа, а в случае необходимости они смогут получить газ от других стран. По оценкам многих серьезных аналитиков, Европа в дальнейшем столкнется с нехваткой газа и, что еще хуже, с резким ростом цен на газ", — отметил Медведев.
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