Европа столкнется с нехваткой газа

ЕС увеличил объем импорта газа и снизил его добычу

Евросоюз (ЕС) увеличил покупку газа импортного газа в 2017 г. на 10%, а спрос на него достиг максимума 2010 г. В это же время добыча собственного газа в ЕС снизилась на 3%.

Импорт газа в 2017 г. вырос на 105 до 360 млрд куб. м, а стоимость поставок выросла на 28% до 75 млрд евро.

ЕС покупает в основном газ из РФ Норвегии , а также из Алжира

В отопительный сезон 2016-2017 гг. и 22017-2018 гг. "Газпром" еженедельно обновлял рекорды суточных поставок газа в ЕС.

Спрос на газ в Евросоюзе вырос в 2017 г. третий год подряд — на 6% до 491 млрд куб. м и стало максимальным уровнем с 2010 г.

Собственная добыча газа в Евросоюзе неуклонно падает и в 2017 г. снизилась на 3% до 128 млрд куб. м.