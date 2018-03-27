Яков Миркин: Кто быстрее растет и изменяется, тот и сильнее

Завидно, когда махина, бывшая меньше нашей, разгоняется государством так, что грозит стать новой звездой не только в машинах, информатике, технологиях, но и в бурном мире глобальных финансов. Таков Китай . У кого деньги, тот всех и «съел». В 2001 году денежная масса Китая в долларовом выражении была всего лишь 25 процентов от уровня США . А в 2016 году — уже 133 процента. Переросла. Как финансовый гигант, Китай догоняет США еще быстрее, чем это делает в реальной экономике. При инфляции в среднем в 1,5-2,5 процента.

А что с нашей звездой? В 2016 году реальная экономика России , измеренная по ВВП в текущих ценах, составляла 7 процентов от США и больше 11 процентов от Китая. В том же году широкая денежная масса в России была 5 процентов от США (в долларовом измерении) и 3,7 процента от Китая (2,9 процента в 2001 году).

Как бы мы хотели, чтобы эти расстояния стремительно сокращались! Дефицит денег для роста, инвестиций составляет сотни миллиардов долларов. Если финансовый Китай обвиняют в том, что он растет слишком быстро, опережает реальную экономику, и этот пузырь когда-нибудь лопнет, то в нашем случае мы скорее имеем дело со старческими финансами, которые боятся шагу ступить, чтобы не свалиться. Нет драйва — есть усушка, утряска, и зубы на полку как способ кредитовать свою экономику.

Поразительно, с какой настойчивостью Китай бросает вызов всем прочим именно на финансовом поле. В 2000 году его внутренний кредит государству, бизнесу и населению был всего лишь 8 процентов от уровня США, в 2016 году — около 60 процентов. В деньгах составил 27,3 триллиона долларов, или 255 процентов ВВП. И он продолжает расти. А наша походка? Для России в 2016 году внутренний кредит, хлеб и кровь экономики — 1,2 триллиона долларов, или 84 процента ВВП. А у США? 46,9 триллиона долларов, или 252 процента ВВП. Много-то как!

Как финансовый гигант Китай догоняет США еще быстрее, чем это делает в реальной экономике

Хотя бы мы пытались догнать США и Китай в финансовом развитии, глядишь — понемногу, то там откусили, то здесь добыли сладкий кусок. Но нет, наш кредит — крошки от горбушки. По массе своей в долларовом выражении — 2,6 процента от США и 4,4 процента от Китая. В два-три раза меньше, чем требует даже просто сравнение размеров экономик России и США с Китаем. Угрюмо держим высочайший процент, добиваем частные банки, гоним деньги в Москву и бесконечно жалуемся, что никто, никогда и никого по собственной воле не хочет кредитовать на российской земле.

Хотя бы в чем-то перекрыть Китай! Нет проблем, процент по кредитам экономике в 2-3 раза выше, чем в Китае, и почти в 3-4 раза, чем в США. И еще мы — рыночные, мы — в свободном плавании, пока другие (речь идет, разумеется, о Китае) никак не освободят процент, валютный курс, движение капиталов. Да, конечно, мы свободнее в своих финансах, только в мире это никто не оценил. Кто быстрее растет и изменяется, тот и сильнее. И не рубль, а юань вошел в корзину МВФ , стал пятой валютой в мире по роли в международных расчетах (СВИФТ). Юаня больше в международных резервах стран мира, чем старого добропорядочного швейцарского франка. Рубля — ноль.

Да, Китай давно обвиняется в валютном манипулировании, и много раз США провозглашали, что юань держится искусственно переоцененным, чтобы стимулировать рост и экспорт Китая. Но именно юань, а не рубль — будущий конкурент доллара и евро в борьбе главных резервных валют мира за место под солнцем. И это так выгодно — иметь свою валюту в резервных! За свои бумажки, кому-то отпускаемые, получаешь у него живой товар! Как мы сегодня. Отдаем нефть и газ за доллары и евро, за них ничего не покупаем, просто держим их в евро, долларах и ценных бумагах в США и ЕС . Больше 300 миллиардов долларов, по 2 тысячи долларов на каждого человека в России.

Вкладываться надо в себя, подбадривая кредитом, делая все, чтобы привлечь в страну чужие длинные деньги

Еще бы нам посоревноваться с Китаем за искусство устроить финансовую гонку при низкой инфляции и умении загнать как можно больше чужих денег в свою экономику. Китай стал страной N 4 в мире по входящим прямым иностранным инвестициям. В Китае таких денег накоплены 2,9 триллиона долларов, 39 процентов от уровня США (2016 год). А у нас? Примерно 15 процентов от уровня Китая и 6 процентов — от США. Львиная их доля — наши же кровные деньги, скрыто вернувшиеся через офшоры.

Да, Китай — это финансовый экспансионизм. Но рассчитанный, здравый, контролируемый, когда играют только в свою пользу. Имеющий аналоги — Япония Южная Корея . Другие азиатские «тигры» уже прошли по этому пути. А мы? А у нас еще все впереди. Если мы, конечно, собираемся расти как финансовая сила.

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