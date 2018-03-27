Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,51%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, ресторанного и гостиничного бизнеса и нефти и газа.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares подешевел на 0,51%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции M2m group (CS:M2M), которые подорожали на 35,05 п. (7,08%), закрывшись на отметке в 530,00. Котировки Delattre lev (CS:DLM) выросли на 9,80 п. (5,44%), завершив торги на уровне 189,90. Бумаги Miniere touissit (CS:CMT) выросли в цене на 86,0 п. (5,05%), закрывшись на отметке 1.790,000.

Лидерами падения стали акции Saham Assurance (CS:SAH), цена которых упала на 109,000 п. (6,82%), завершив сессию на отметке 1.490,000. Акции Lydec (CS:LYD) поднялись на 37,10 п. (5,98%), закрывшись на уровне 582,90, а Risma (CS:RIS) снизились в цене на 7,50 п. (4,76%) и завершили торги на отметке 150,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (23) превысило количество закрывшихся в плюсе (16), а котировки 7 акций практически не изменились.

Котировки акций M2m group (CS:M2M) выросли до максимума, повысившись на 7,08%, 35,05 п., и завершили торги на отметке 530,00. Котировки акций Miniere touissit (CS:CMT) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 5,05%, 86,0 п., и завершили торги на отметке 1.790,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,17%, или 0,11, достигнув отметки $65,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,01%, или 0,01, до $69,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,72%, или 9,70, до отметки $1.345,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,05% до 11,3600, а котировки USD/MAD повысились на 0,25%, достигнув отметки 9,1525.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,33% до 88,93.