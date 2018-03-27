Минэнерго: Геологоразведка в Арктике может стать в два раза выгоднее

Но и в этом случае есть основания полагать, что в будущем Россия не только сохранит, но и приумножит лидирующие позиции по добыче и экспорту нефти и газа. Для этого у нас есть обширная ресурсная база, в том числе значительный потенциал сосредоточен в кладовой углеводородных ресурсов — Арктической зоне — регионе, который в перспективе 20 лет имеет все шансы стать драйвером российской и даже мировой нефтегазодобычи.

В Арктической зоне России сосредоточены значительные извлекаемые запасы углеводородного сырья: по нефти и газовому конденсату — почти четверть общероссийских запасов, по газу — более 70 процентов. В 2017 году в Арктике было добыто 96,2 миллиона тонн нефти (прирост на 3,8 процента к 2016 году) и 568,9 миллиарда кубометров газа (прирост на 9,6 процента).

Объемы добычи газа в Арктической зоне стабилизировались в течение последних лет и по итогам 2017 года составляют около 83 процентов общероссийской добычи. То есть в сегменте газодобычи Арктика уже сейчас является локомотивом отрасли. И это на фоне того, что потребление «голубого топлива» в мире сегодня растет, а в последние годы помимо трубопроводного газа активно развивается рынок газа в сжиженном состоянии (СПГ).

По мнению экспертов, доля СПГ в мировой торговле вырастет с 34 процентов от общего объема торговли газом в 2016 году до 47 процентов, или 787 миллиардов кубометров к 2035 году. И, несмотря на высокую конкуренцию, значительную долю этой ниши могут занять российские, в том числе арктические проекты.

Развитие рынка СПГ поддерживается государством при помощи налоговой политики — применения нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сниженного налога на прибыль, отмены экспортной пошлины. В качестве дополнительных мер обсуждается идея выдавать новые лицензии в Арктике с приоритетной реализацией СПГ-проектов.

Расширяется транспортная инфраструктура в Арктике. В 2017 году запущен в эксплуатацию магистральный газопровод «Бованенково — Ухта-2», который будет способствовать поэтапному выходу Бованенковского месторождения на проектный уровень добычи — 115 миллиардов кубометров в год. Для стимулирования экспорта СПГ идет активная работа по развитию Северного морского пути, который позволяет сократить путь из Азии в Европу примерно на треть.

Помимо экспортного потенциала идет работа над использованием СПГ в пределах Арктики. Мы планируем шире применять СПГ на транспорте и развивать сопутствующую инфраструктуру. Наиболее актуальна такая идея для судов, которые перевозят СПГ и могут использовать газ как горючее.

Положительную динамику развития демонстрирует нефтяная отрасль региона: доля добычи нефти в Арктической зоне с 2007 по 2017 год увеличилась с 11,8 до 17,6 процента от общероссийской, к 2035 году этот показатель возрастет до 26 процентов. Сейчас успешно добывают нефть на Новопортовском и Восточно-Мессояхском месторождениях. Скоро начнется промышленная добыча нефти на Лодочном, Русском и Западно-Мессояхском месторождениях. В 2018 году планируется ввести в разработку Тагульское, Кынское и Часельское месторождения. Чтобы обеспечить прием в систему магистральных нефтепроводов сырья с новых сухопутных месторождений Арктической зоны для дальнейшей поставки на нефтеперерабатывающие заводы, а также на экспорт, запущены в эксплуатацию магистральные нефтепроводы «Заполярье — Пурпе — Самотлор» и «Куюмба — Тайшет ».

Затраты на освоение недр Арктики, особенно морских, пока выше, чем освоение других месторождений

Отдельный вызов для нефтегазовых компаний и отрасли в целом — развитие добычи нефти и газа на арктическом шельфе России, запасы углеводородов которого составляют до 80 процентов от всех запасов отечественного шельфа. Сейчас основным видом работ на шельфе является геологоразведка, а добыча пока осуществляется только на Приразломном месторождении в Печорском море. Однако в прошлом году платформа была модернизирована, что позволит увеличить ежегодный уровень добычи нефти примерно в два раза — до шести миллионов тонн в год. Кроме этого, в октябре 2017 года было открыто прибрежно-морское Центрально-Ольгинское месторождение. Оно стало первым открытым в море Лаптевых. Его геологические запасы оцениваются в 298 миллионов тонн нефти, которая отличается высоким качеством — легкая и малосернистая.

Начиная с 2019 года работы по бурению разведочных и поисковых скважин будут активно вестись в акваториях Баренцева и Карского морей. Всего сегодня на шельфе Арктики России открыто 33 месторождения, а начальные извлекаемые суммарные ресурсы углеводородного сырья акваторий арктических морей оценены примерно в 120 миллиардов тонн условного топлива. В период с 2018 по 2026 год предусмотрено бурение около 80 разведочных скважин. Основная фаза разведочного бурения придется на 2020-2022 годы.

Для успешного освоения шельфовых месторождений действует ряд преференций. Это закон об освобождении от вывозных таможенных пошлин на углеводороды, добытых на шельфе, а также пониженная ставка НДПИ. Для привлечения дополнительных инвестиций в шельфовые проекты с 2017 года вступил в силу закон, в соответствии с которым действует принцип: чем больше вложения компаний в геологоразведку, тем ниже налог на прибыль. То есть расходы нефтегазовых компаний по геологическому изучению учитываются в размере фактических затрат с применением повышающего коэффициента 1,5 с введением механизма консолидации затрат на проведение поисково-оценочных работ на шельфе. Но может быть, мы пойдем дальше: обсуждается идея увеличения вычета из базы налога на прибыль для недропользователей, осуществляющих геологоразведку в Арктике, до коэффициента 3,5.

Несколько лет назад серьезным вызовом для арктических проектов стало санкционное давление и невозможность использования целого ряда зарубежного оборудования. Во всем мире не так много корпораций, обладающих технологиями и оборудованием, способным выдержать суровый климат Арктики, но наша задача — чтобы российские нефтегазовые компании стали одними из них. На пути к достижению этой цели идет не всегда заметная и публичная, но весьма активная работа. И результаты по замещению критически важных технологий и оборудования уже есть.

Приведу пару примеров. Специально для проекта «Ямал СПГ», первая линия которого была запущена в декабре прошлого года, разработали и изготовили буровые установки «Арктика» производства завода «Уралмаш». Мы планируем, что на заводе «Арктик СПГ», строительство которого планируется с 2019 года на Гыданском полуострове в Карском море, будут использовать локализованное в России производство оборудования для крупнотоннажного сжижения газа.

Для шельфовых месторождений в рамках госпрограммы развития морской техники одобрены НИОКР по системам позиционирования, донным сейсмическим станциям, сейсмокосам, унификации оборудования для бурового комплекса. Первые опытные образцы будут представлены уже в ближайшее время.

Не буду отрицать, что затраты на освоение арктических месторождений, особенно морских, пока выше, чем освоение большинства других месторождений. Именно поэтому из почти 300 морских скважин, пробуренных в России, на Арктику приходится менее 90. Но уже через несколько лет ныне дорогостоящие и эксклюзивные технологии добычи могут стать гораздо доступнее, в том числе благодаря разработкам российских компаний, и сделать освоение углеводородов в Арктике еще более привлекательным. В любом случае есть уверенность в том, что те ресурсы, которые сегодня расходуются на освоение арктического шельфа и Арктики в целом, обязательно окупятся, причем уже в среднесрочной перспективе.