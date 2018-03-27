Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 1,21%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, промышленности и потребительских товаров.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 поднялся на 1,21%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Amer Sports A (HE:AMEAS), которые подорожали на 0,88 п. (3,61%), закрывшись на отметке в 25,23. Котировки Yit (HE:YIT) выросли на 0,15 п. (2,33%), завершив торги на уровне 6,80. Бумаги Metso (HE:METSO) выросли в цене на 0,53 п. (2,18%), закрывшись на отметке 24,79.

Лидерами падения стали акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V), цена которых упала на 0,1900 п. (3,33%), завершив сессию на отметке 5,5180. Акции Outotec (HE:OTE1V) снизились на 0,022 п. (0,30%), закрывшись на уровне 7,272, а Valmt (HE:VALMT) выросли в цене на 0,11 п. (0,70%) и завершили торги на отметке 15,88.

На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (95) превысило количество закрывшихся в минусе (47), а котировки 15 акций практически не изменились.

Котировки акций Outokumpu oyj (HE:OUT1V) упали до 52-недельного минимума, упав на 3,33%, 0,1900 п., и завершили торги на отметке 5,5180.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне прибавил 0,14%, или 0,10, достигнув отметки $69,62 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,08%, или 0,05, до $65,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,80%, или 10,90, до отметки $1.344,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,25% до 1,2412, а котировки EUR/GBP повысились на 0,21%, достигнув отметки 0,8764.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,33% до 88,93.