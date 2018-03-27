Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов информационных технологий, телекоммуникаций и энергетики.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 поднялся на 0,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции CCC (WA:CCCP), которые подорожали на 11,20 п. (4,76%), закрывшись на отметке в 246,60. Котировки Asseco Poland (WA:ACPP) выросли на 1,94 п. (4,29%), завершив торги на уровне 47,14. Бумаги Energa SA (WA:ENGP) выросли в цене на 0,40 п. (4,11%), закрывшись на отметке 10,13.

Лидерами падения стали акции Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW), цена которых упала на 2,22 п. (2,55%), завершив сессию на отметке 85,00. Акции Bank Millenium SA (WA:MILP) поднялись на 0,15 п. (1,84%), закрывшись на уровне 8,00, а PKP Cargo (WA:PKPP) снизились в цене на 0,70 п. (1,65%) и завершили торги на отметке 41,65.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (241) превысило количество закрывшихся в плюсе (197), а котировки 201 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,02%, или 0,01, достигнув отметки $65,56 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,29%, или 0,20, до $69,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,83%, или 11,20, до отметки $1.343,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,25% до 4,2105, а котировки USD/PLN повысились на 0,02%, достигнув отметки 3,3929.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,34% до 88,94.