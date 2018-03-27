Ещё
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Стало известно о работе России и ОПЕК над 20-летней сделкой 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия и ОПЕК работают над историческим долгосрочным альянсом, который может на долгие годы установить контроль над мировыми поставками нефти крупными экспортерами, заявил саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман.
По его словам, речь идет о переходе от годового соглашения к сделке на 10-20 лет. Столь долгосрочная сделка между Россией и картелем из 14 стран может стать беспрецедентной. Таким образом страны ОПЕК хотят закрепить отношения, которые привели к возвращению цен на нефть на уровень 70 долларов за баррель, сообщает Reuters.
При этом, как отмечает портал, работе над нефтяным альянсом не мешают даже разногласия Эр-Рияда и Москвы по сирийскому вопросу — Россия и Саудовская Аравия объединены общим желанием укрепить мировые цены на нефть.
21 марта министр энергетики России Александр Новак заявил, что бюджет страны в 2017 году получил от сделки ОПЕК+ дополнительно 1,2 трлн рублей.
В январе стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ приняли решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на 2018 год без изменений. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о важности соглашения для России.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Нафтогаз прокомментировал решение Германии по «Северному потоку – 2» Китай потребовал от США отказаться от объявленных торговых ограничений Силуанов назвал приоритеты бюджетных расходов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово61
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным790
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля304
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»26
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации156
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
01:10
Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
Шоу-бизнес
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение