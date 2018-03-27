Прогноз: нефть сохранит восходящую динамику

Москва , 27 марта — «Вести. Экономика» На фоне оптимистической риторики от ОПЕК+, неоднозначной статистики из США и геополитических факторов, играющих на руку спекулянтам, нефтяные цены способны сохранить плавную восходящую динамику, допускают эксперты. Меняющиеся драйверы

Динамика стоимости нефти Brent в рублях с 8 октября 2016 года

Как и ожидалось, на волне оптимистической риторики цены на нефть сохранили позитив. В понедельник фьючерсы на нефть Brent удерживались выше планки в $70 за баррель, к 16:00 мск отметившись на уровне $70,55. Тогда как неделей ранее они чуть превышали отметку в $66 за баррель. Напомним, на предыдущей неделе позитивный новостной фон был обусловлен докладом Международного энергетического агентства (МЭА), в котором отмечались рекордное — на 147% — выполнение ОПЕК сделки по ограничению нефтедобычи и допускалась вероятность дефицита на рынке уже во II квартале 2018 г., в частности, благодаря повышению мирового спроса. А в минувший четверг положительный настрой также обеспечило заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о возможном продолжении сотрудничества стран ОПЕК+ и после 2019 г. По словам министра, участники сделки ОПЕК+ намерены и дальше использовать налаженный механизм сотрудничества. Хотя практические детали их последующего взаимодействия еще предполагается согласовать, в том числе на встрече в Вене , в середине года. На таком фоне на ценовые уровни не повлияли даже данные от компании Baker Hughes об увеличении за рабочую неделю, завершившуюся 23 марта, общего числа буровых установок в США на 5 штук, до 995 единиц. При том, что число нефтяных буровых установок повысилось на 4 штуки, до 804 единиц, а количество газодобывающих установок выросло на 1 штуку, до 190. В то же время запасы нефти в Соединенных Штатах, по информации Управления энергетической информации (EIA), за неделю, завершившуюся 16 марта, неожиданно снизились на 2,62 млн баррелей, до 428,31 млн Аналитики, напротив, ожидали их роста на 2,56 млн баррелей. Но велика вероятность, что сокращение запасов на прошлой неделе было вызвано разовыми причинами, связанными с перераспределением запасов сырья в условиях технического облуживания крупных НПЗ, отметил главный аналитик ∎Бинбанка∎ Антон Покатович. Как он полагает, нефтяные цены останутся на подъеме в течение этой недели — при ожидаемом диапазоне в $69-70 за баррель. Директор департамента торговых операций и инвестиций GL Finance Александр Соколов тоже рассчитывает на продолжение плавного восходящего движения в рамках предполагаемого диапазона в 68,0-71,5. А в случае дальнейшего сокращения запасов нефти в США, стоит ожидать прорыва верхней границы диапазона, сообщил Соколов. Обычно, пояснил он, с середины марта НПЗ возобновляют работу, поэтому в течение последующих 2-3 недель можно ожидать достаточно сильного увеличения их загруженности, что приведет к повышению спроса на нефть. Тогда как начальник аналитического управления банка ∎Зенит∎ Владимир Евстифеев , наоборот, предположил, что, с учетом ожидаемого планового закрытия ряда нефтеперерабатывающих заводов в Штатах, запасы нефти, скорее, будут повышаться в краткосрочной перспективе. Однако автомобильный сезон в США не за горами, что будет способствовать более медленному повышению запасов нефти и бензина, оговорил Евстифеев. Как он уточнил, американский фактор временно нивелируется ценами на нефть. Сейчас общее внимание сосредоточено на риторике ОПЕК+ и прогнозах МЭА о возможном достижении баланса на рынке в ближайшие пару кварталов, а также вероятности ухудшения отношений между Ираном и Саудовской Аравией. В то же время, нефтяной рынок довольно быстро переключается на различные новости, так что ценовые драйверы меняются часто. Переменчивые балансы

ОПЕК и МЭА: прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году