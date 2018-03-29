ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банк». Об этом информирует пресс-служба регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 марта 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «АктивКапитал Банк» АО «АК Банк», рег. № 3006, г. Самара (приказ Банка России от 29 марта 2018 года №ОД— 773)», — говорится в сообщении.
Ранее ЦБ с 21 марта отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка».